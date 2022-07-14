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Генеральный директор «Динамо» Пивоваров: Кубок лиги умрёт? Посмотрим

Генеральный директор «Динамо» Пивоваров: Кубок лиги умрёт? Посмотрим
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о своей позиции касательно создания нового турнира – Кубка лиги.

«Кубок лиги умрёт? Посмотрим. Важно, чтобы всё устраивало клубы. Сейчас мы всё обсудим. Я жду только развивающего решения, мы хотим развития. Всё будет хорошо, ребят. Сейчас мы с коллегами обсудим, я поддержу решения большинства. KPI по распределению доходов сыроват? Мы сейчас обсудим, решение должно быть сбалансированным», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС) 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели Кубка и заключения контрактов со спонсорами. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что организаторы Кубка Российской Премьер-Лиги нашли спонсоров, готовых инвестировать в турнир более 3 млрд рублей.

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