Тренер «Шальке» прокомментировал подписание Алекса Крала из «Спартака»

Главный тренер «Шальке» Франк Крамер прокомментировал трансфер полузащитника «Спартака» Алекса Крала.

«Я знаю Алекса много лет, ещё с тех пор, когда он играл за молодёжную сборную Чехии. Он обладает особенным пониманием футбола и должен будет управлять игрой «Шальке» из центра поля. Крал умеет принимать правильные решения даже под давлением. Я рад приветствовать его в нашей команде», — приводит слова Крамера официальный сайт «Шальке-04».

Ранее сегодня стало известно, что полузащитник «Спартака» Алекс Крал, приостановивший контракт с московским клубом, стал игроком «Шальке-04».

Речь идёт об аренде до конца сезона-2022/2023. Ранее Крал выступал на правах аренды за английский «Вест Хэм». Напомним, Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей.