Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вместо Кубка лиги будет проведён обновлённый Кубок России

Вместо Кубка лиги будет проведён обновлённый Кубок России
Комментарии

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что вместо Кубка лиги будет проведён обновлённый Кубок России.

«Руководство РПЛ должно о своих решениях рассказывать. Мы удовлетворены всеми решениями.

Кубка лиги не будет? Будет обновлённый Кубок России. Остальное спросите у РПЛ и РФС. Нас такой формат полностью устраивает», — передаёт слова Александра Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС) 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели Кубка и заключения контрактов со спонсорами. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что организаторы Кубка Российской Премьер-Лиги нашли спонсоров, готовых инвестировать в турнир более 3 млрд рублей.

Новость по теме
Генеральный директор «Динамо» Пивоваров: Кубок лиги умрёт? Посмотрим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022