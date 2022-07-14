Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что вместо Кубка лиги будет проведён обновлённый Кубок России.

«Руководство РПЛ должно о своих решениях рассказывать. Мы удовлетворены всеми решениями.



Кубка лиги не будет? Будет обновлённый Кубок России. Остальное спросите у РПЛ и РФС. Нас такой формат полностью устраивает», — передаёт слова Александра Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС) 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели Кубка и заключения контрактов со спонсорами. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что организаторы Кубка Российской Премьер-Лиги нашли спонсоров, готовых инвестировать в турнир более 3 млрд рублей.