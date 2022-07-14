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Месут Озил стал игроком «Истанбул Башакшехир»

Месут Озил стал игроком «Истанбул Башакшехир»
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Турецкий «Истанбул Башакшехир» на своём официальном сайте объявил о подписании Месута Озила. Немецкий полузащитник пополнил состав команды на правах свободного агента, ранее он выступал за «Фенербахче».

Сообщается, что стороны подписали соглашение на два года по схеме «1+1».

В сезоне-2021/2022 Озил принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Фенербахче», в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. За свою многолетнюю карьеру полузащитник успел поиграть за немецкий «Шальке-04», лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и другие клубы.

Напомним, 24 января 2021 года «Арсенал» объявил о переходе Озила в «Фенербахче». За несколько дней до этого полузащитник договорился о досрочном расторжении контракта с «канонирами», по которому он получал € 350 тыс. в неделю. Озил назвал свой переход в клуб из Стамбула «исполнением детской мечты».

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