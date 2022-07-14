Барбра Банда отпраздновала в раздевалке с замбийками выход на ЧМ-2023

Капитан женской сборной Замбии по футболу Барбра Банда, которая была дисквалифицирована за высокое количество тестостерона в крови, отпраздновала в раздевалке с командой выход на чемпионат мира — 2023.

Напомним, за право участия на женском чемпионате мире — 2023 Замбия играла со сборной Сенегала. Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме. В дополнительное время команды забить мячей не смогли. В серии послематчевых пенальти замбийки оказались точнее своих соперниц (4:2).



В крови Банды было зафиксировано высокое количество тестостерона — больше, чем допускает Африканская конфедерация футбола. Из-за этого спортсменка была отстранена от участия в Кубке африканских наций. Хотя Банда и знала о результатах тестирования, она продолжала готовиться к турниру вместе с национальной командой.