Скандально известная футболистка Банда опубликовала пост после выхода сборной на ЧМ-2023

Капитан женской сборной Замбии по футболу Барбра Банда, дисквалифицированная со скандалом за высокое количество тестостерона в крови, опубликовала пост после выхода своей сборной на чемпионат мира — 2023.
«Я невероятно горжусь тем, чего добилась эта команда, вы сделали это, мы сделали это. Мы едем на чемпионат мира, мечта стала реальностью. Я с вами на протяжении всего пути», — написала Банда в своём «твиттере».
Напомним, за выход на чемпионат мира Замбия играла со сборной Сенегала. Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме. Дополнительное время забитых мячей не принесло, игра перешла в серию послематчевых пенальти. В ней успех со счётом 4:2 праздновали футболистки сборной Замбии.
В крови Банды было зафиксировано высокое количество тестостерона — больше, чем допускает Африканская конфедерация футбола. Поэтому спортсменку отстранили от участия в Кубке африканских наций. Хотя Банда и знала о результатах тестирования, она продолжала готовиться к турниру вместе с национальной командой.
- 14 июля 2022
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