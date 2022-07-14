«Оренбург» в сезоне РПЛ — 2022/2023 сыграет в новой форме от adidas

Руководство футбольного клуба «Оренбург» заранее произвело закупку новых комплектов формы на сезон-2022/2023, поэтому команда со стартом чемпионата начнёт играть в обновлённых комплектах.



«Оренбург» будет играть в новом комплекте. Мы успели закупиться в adidas. Мы не испытали с этим никаких проблем. Всё было сделано заранее», – сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, «Оренбург» в прошлом сезоне занял третье место в турнирной таблице ФНЛ, после чего обыграл в стыковых матчах за право сыграть в Премьер-Лиге «Уфу».

Первый матч в РПЛ команда проведёт дома с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в эту субботу, 16 июля, и начнётся в 17:30 по московскому времени.