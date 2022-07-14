Дмитрий Черышев: «Спартак» имеет потенциал, чтобы бороться за чемпионство

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев рассказал, чего ждёт в новом сезоне от московского «Спартака».
«Нельзя сравнивать с прошлым годом, сейчас у «Спартака» другая команда, произошли какие-то изменения. Плюс новый тренер, это тоже очень важно. В первом тайме против «Зенита» они показали довольно интересную, достойную игру, но не хватило гола. И при изменениях во всех клубах «Спартак» ставит именно такие задачи. Это было, есть и будет всегда.
Все равно это «Спартак», это бренд, имя. И как бы кто-то как-то их ни оскорблял, могу сказать, что команда имеет потенциал для того, чтобы бороться за чемпионство. Очень многое в этом сезоне реально будет зависеть от главного тренера. Мы знаем, что Абаскаль молод, у него есть потенциал, огромное желание работать, показывать интересную игру. А что касается подбора, у «Спартака» квалифицированные футболисты, проходимцев там однозначно не будет. В этой команде могут быть только хорошие игроки», — сказал Черышев в интервью «РБ Спорт».
Напомним, «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш турнира начнётся 15 июля.
В матче первого тура красно-белые в гостях встретятся с грозненским «Ахматом». Игра пройдёт в субботу, 16 июля.
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