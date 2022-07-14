Словенский футболист Яка Бийол попрощался с ЦСКА после перехода в «Удинезе». Ранее армейцы сообщили, что игрок подписал контракт с итальянским клубом.



«Всем болельщикам ЦСКА, клубу, в котором я провёл столько хороших лет, и всем людям, работающим в клубе, я просто хочу сказать спасибо! Я навсегда запомню эту часть своей жизни, внутри меня всё ещё есть надежда, что мы снова увидимся! Спасибо. ЦСКА всегда будет первым», — написал Бийол в своих социальных сетях.



Бийол выступал за ЦСКА с 2018 года, куда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.



В прошлом сезоне Бийол провёл за ЦСКА 30 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

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