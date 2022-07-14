«Поставили маленькие ворота — не пойми чего!» Филимонов попробовал роль хоккейного вратаря

Бывший вратарь футбольного клуба «Спартак» и сборной России Александр Филимонов принял участие в «ТМК футбольном фестивале», организованном Российским футбольным союзом в Челябинске. В рамках специальной тренировки он попробовал свои силы в качестве хоккейного вратаря.



«Поставили эти маленькие ворота — не пойми чего! Не знаю, куда ногами двигать, куда руками двигать — эти ловушки непонятные. Всё, я пошёл отсюда», — цитирует Филимонова Sport24.



Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. В составе московского клуба он шесть раз становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок России, а также трижды становился победителем Кубка чемпионов Содружества. Также выступал за «Факел», «Текстильщик», киевское «Динамо», «Уралан», «Москву», «Саламину», «Кубань», ташкентский «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Долгопрудный». За сборную России сыграл 16 матчей и пропустил 12 голов.

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