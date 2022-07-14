Франция вновь вышла вперёд в матче с Бельгией на женском Евро

Сегодня, 14 июля, проходит матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 между сборными Франции и Бельгии. Встреча идёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Игру можно посмотреть на канале «Матч».

На данный момент счёт в матче — 2:1 в пользу Франции.

Француженки вышли вперёд после гола нападающей Улемата Сарр на 41-й минуте. Первый мяч сборной забила на шестой минуте Кадидьяту Дьяни.

За бельгиек на 36-й минуте отличилась защитница Жанис Кайман.

Лидер сборной Франции Мари-Антуанетт Катото получила повреждение и на 17-й минуте встречи была заменена.



Француженок возглавляет Коринн Дьякр, бельгиек — Ив Сернелс.

В матче первого тура группового этапа француженки обыграли итальянок со счётом 5:1, а бельгийки сыграли вничью с исландками — 1:1.