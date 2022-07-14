Прудников: нужно смотреть на вещи реально: первое место «Спартаку» сейчас не по силам

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников поделился мнением о словах генерального директора московского «Спартака» Евгения Мележикова. Ранее последний заявил, что задача москвичей — выиграть чемпионат и Кубок России.



«Золотые медали? Отлично. По силам ли это «Спартаку»? Это должен знать Мележиков. Считаю, что не по силам. Сегодня это нереально. Думаю, что в ближайшее время будет видно, какие у них трансферы и что к чему.



Смогут ли завоевать Кубок России? Всё возможно. В этом году взяли. Ничего исключать нельзя. Задачи могут быть какие угодно. И все будут рады, если команда выиграет, но надо смотреть на вещи реально. Может быть, они какие-то сумасшедшие трансферы сделают? Не знаю.



Сейчас сложно сказать, какое место в новом сезоне «Спартаку» реально занять. По первым играм чемпионата будет что-то ясно. Легко точно не будет. Потому что «Ахмат» усиливается, у грозненцев хорошая команда. Спартаковцам придётся непросто», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».