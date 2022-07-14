Автор незасчитанного гола женской сборной Швеции: надеюсь, судьи чему-нибудь научатся

Нападающая женской сборной Швеции Ребека Бломквист высказалась относительно своего незасчитанного гола в матче чемпионата Европы — 2022 со сборной Швейцарии, где шведки оказались сильнее со счётом 2:1.



«Ясно, как я вижу эту ситуацию. Правило, кажется, абсолютно понятное: если брать крайнюю точку мяча, то это не офсайд. Очень обидно. Я думаю, что в данном случае дело в том, где следует провести черту, и это кажется совершенно ясным. Мне грустно, что такое может произойти. Надеюсь, судьи чему-нибудь научатся. Но с этим ничего не поделаешь, и мы выиграли игру», — высказалась в интервью Expressen шведская футболистка.



Бломквист сыграла за сборную Швеции на международных турнирах 30 матчей и забила семь мячей. Футболистка выступает за немецкий «Вольфсбург» в женском чемпионате Германии.