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Автор незасчитанного гола женской сборной Швеции: надеюсь, судьи чему-нибудь научатся

Автор незасчитанного гола женской сборной Швеции: надеюсь, судьи чему-нибудь научатся
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Нападающая женской сборной Швеции Ребека Бломквист высказалась относительно своего незасчитанного гола в матче чемпионата Европы — 2022 со сборной Швейцарии, где шведки оказались сильнее со счётом 2:1.

«Ясно, как я вижу эту ситуацию. Правило, кажется, абсолютно понятное: если брать крайнюю точку мяча, то это не офсайд. Очень обидно. Я думаю, что в данном случае дело в том, где следует провести черту, и это кажется совершенно ясным. Мне грустно, что такое может произойти. Надеюсь, судьи чему-нибудь научатся. Но с этим ничего не поделаешь, и мы выиграли игру», — высказалась в интервью Expressen шведская футболистка.

Бломквист сыграла за сборную Швеции на международных турнирах 30 матчей и забила семь мячей. Футболистка выступает за немецкий «Вольфсбург» в женском чемпионате Германии.

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