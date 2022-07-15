Бийол рассказал, почему решил уйти из ЦСКА

Словенский футболист Яка Бийол, который перешёл из ЦСКА в «Удинезе», рассказал о причинах такого решения. Он отметил, что на него никак не повлияли последние политические события. Игрок был намерен продолжать выступления за ЦСКА, но выбрал продолжение карьеры в чемпионате Италии.



«Остался бы я в команде, если бы не политические события? Да. Так однозначно можно говорить. Ведь незадолго до этого я подписал новый контракт с ЦСКА, планировал остаться в России. Мне всегда нравился клуб, люди, которые в нём работают, у меня множество хороших друзей в команде. Я бы с удовольствием провёл в ЦСКА ещё как минимум несколько лет. Но в итоге мне пришлось принять это сложное и грустное решение. То, что происходило вокруг футбола, для меня это было слишком.



Помню ли мысли утром 24 февраля? Сейчас даже нет смысла говорить об этом. Это произошло, и ничего не изменить. Да, все были удивлены, но все научились как-то с этим справляться, в Москве ничего не поменялось. Но все эти обстоятельства повлияли», — цитирует Бийола «РБ-Спорт».

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