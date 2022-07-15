Экс-игрок «Спартака» и «Рубина» Зуев подписал двухлетний контракт с «Химками»

Полузащитник Александр Зуев стал игроком подмосковных «Химок». Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.
«К «Химкам» я присоединился только на днях, но уже оценил классную атмосферу в команде. С нетерпением жду начала сезона. Моя главная задача сейчас – побыстрее набрать кондиции, чтобы как можно скорее начать приносить пользу в команде. Впереди интересный и сложный сезон, и надеюсь, что он будет для «Химок» успешным», – цитирует Зуева пресс-служба подмосковного клуба.
Александр Зуев с 2019 года выступал за казанский «Рубин» – сначала на правах аренды, а затем на условиях полноценного контракта. В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 20 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Ранее 26-летний Зуев играл за «Спартак» (27 матчей), «Крылья Советов» (11) и «Ростов» (60).
Напомним, «Чемпионат» эксклюзивно сообщал о том, что Зуев продолжит карьеру в «Химках», ещё 2 июля, сразу после того как футболист разорвал контракт с «Рубином».
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