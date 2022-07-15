Юсупов: были панические атаки после возвращения в «Динамо», однажды даже скорую вызывал

32-летний полузащитник Артур Юсупов, выступающий в составе «Сочи», вспомнил своё возвращение в «Динамо» в 2019 году. Футболист покинул московский клуб в 2015-м, когда с ним не продлили контракт, и на протяжении трёх с половиной лет играл в чемпионате за другие клубы – «Зенит» и «Ростов».



«После возвращения в «Динамо» болельщики меня не приняли – могу признать, что был к этому не готов. У меня были отличные воспоминания о первом периоде в «Динамо», думал сердцем, а не головой. Возвращался домой, даже забыл, что писали, когда уходил в «Зенит». Фанаты «Динамо» посчитали, что я их предал. У меня другое мнение, но у каждого своя правда. Да, есть такие, как Игорь Акинфеев, который всю жизнь провёл в одном клубе. Хотелось бы стремиться к этому. Но в 2015-м «Динамо» изначально не высказывало сильного желания продлить со мной контракт. После возвращения в «Динамо» у меня начались панические атаки. Переживал из-за ситуации с фанатами, из-за того, что не было результата при неплохой игре. Пару месяцев было непросто, хотя не пропускал тренировки и матчи. Мои панические атаки – ничего сверхъестественного, пена изо рта не идет. Ночью потряхивало, несколько раз прямо жестко. Однажды даже скорую вызывал. А так обычно – плохой сон, проблемы с дыханием. Не понимаешь, что с тобой происходит – и начинаешь сам себя накручивать», – приводит слова Юсупова Sports.ru.



Юсупов пришёл в «Сочи» в сентябре 2020 года после второго периода выступлений за московское «Динамо». В прошедшем сезоне Артур провёл за сочинскую команду во всех турнирах 30 матчей и забил восемь мячей.