Остон Урунов может перейти из «Спартака» в «Чонбук Моторс»

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов может продолжить карьеру в корейском клубе «Чонбук Моторс», сообщает Championat.Asia. По информации источника, россияне намерены выручить за трансфер футболиста € 2 млн.
Ранее появилась информация, что «Химки» ведут переговоры с полузащитником Остоном Уруновым. Рассматривался вариант аренды у «Спартака» или подписание на правах свободного агента, если московский клуб расторгнет с Остоном контракт.
Урунов в феврале 2020 года подписал контракт с «Уфой». По окончании сезона права на Остона выкупил «Спартак», генеральным директором которого в то время был Шамиль Газизов (он приглашал Урунова и в «Уфу»). В декабре 2020-го Газизов покинул свой пост и вернулся в «Уфу». В ближайшее трансферное окно «Уфа» арендовала Урунова до конца сезона-2020/2021, а затем продлила аренду на сезон-2021/2022.
- 15 июля 2022
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