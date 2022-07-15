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Федотов объяснил, почему выбрал ЦСКА, имея варианты со «Спартаком», «Сочи» и «Динамо»

Федотов объяснил, почему выбрал ЦСКА, имея варианты со «Спартаком», «Сочи» и «Динамо»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему он выбрал именно предложение армейцев из прочих вариантов продолжения карьеры. Он отметил, что именно красно-синие продемонстрировали наибольший интерес к нему.

«Главное, что клуб был во мне заинтересован, был готов ставить серьёзные задачи. ЦСКА ― топ-клуб с величайшими традициями и историей. Для меня это новый вызов, новые реалии и задачи.

Почему ЦСКА, а не «Спартак», «Динамо» или «Сочи»? ЦСКА был более настойчив. 14 июня я переговорил со всем руководством, подписали контракт. Что касается Гинера, то мы прекрасно видим, что он сделал с момента, как возглавил ЦСКА. Он родной папа команды. Евгений Леннорович полностью поглощён клубом, результаты это показывают», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА в текущее межсезонье, подписав контракт на три года. Ранее он работал на аналогичной должности в «Сочи», который привёл к серебряным медалям в чемпионате России, и «Оренбурге».

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