В «Зорком» навали фейком информацию, что Козлов умер на массаже после тренировки

В «Зорком» назвали фейком новость о смерти Александра Козлова после тренировки клуба на массаже.



«Новость о смерти Козлова после тренировки клуба на массаже — фейк. У нас сегодня и тренировки не было. Больше ничего не могу сказать, не владею информацией», — заявили в пресс-службе «Зоркого» корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.



Ранее стало известно, что умер бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов, причиной стал оторвавшийся тромб. Сообщалось, что у него оторвался тромб прямо во время тренировки любительской команды «Зоркий», за которую он играл в последнее время. На момент трагедии Козлову было всего лишь 29 лет.



Козлов являлся футболистом «Спартака» с 2010 по 2016 год. В составе столичного клуба он забил один мяч.

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