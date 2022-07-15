Стала известна причина смерти бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова

Умер бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов, причиной стал оторвавшийся тромб, сообщает Baza. По информации источника, у него оторвался тромб прямо во время тренировки любительской команды «Зоркий», за которую он играл в последнее время. На момент трагедии Козлову было всего лишь 29 лет.
Козлов являлся футболистом «Спартака» с 2010 по 2016 год. В составе столичного клуба он забил один мяч. В июне 2016 года подписал двухлетний контракт с клубом ФНЛ «Тосно», но, проведя за клуб два матча, через два месяца перешёл в воронежский «Факел». В январе 2017 года подписал однолетний контракт с казахстанским клубом «Окжетпес». В феврале 2018 года вернулся в Россию, подписав контракт с «Тюменью». Затем выступал за «Химки» и ереванский «Арарат».
Александр Козлов становился серебряный призёром чемпионата России сезона-2011/2012 и победителем Первенства ПФЛ сезона-2014/2015.
- 15 июля 2022
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