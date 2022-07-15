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Дмитрий Баринов: я остаюсь в «Локомотиве». Всё, что было — слухи

Дмитрий Баринов: я остаюсь в «Локомотиве». Всё, что было — слухи
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал слухи о своём возможном уходе.

«Да, я остаюсь в «Локомотиве». Всё, что было — слухи. У меня действующий контракт с «Локомотивом», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.

Напомним, по итогам минувшего сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит».

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