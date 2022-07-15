Баринов: с Гаттузо не общался, но слышал о «Валенсии». С «Динамо» переговоров не вели

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал слухи о своём возможном переходе в «Валенсию» и московское «Динамо».



«С Гаттузо я не общался, но об интересе «Валенсии» слышал. С «Динамо» никаких разговоров не было», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России. Напомним, Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.



Напомним, по итогам минувшего сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит».

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