Баринов: не готов говорить, что до конца карьеры останусь только в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что не готов говорить, что до конца карьеры останется только в составе железнодорожников.
«Готов до конца карьеры быть в «Локо»? А вдруг завтра всё закончится? Не готов говорить, что на сто процентов останусь только в «Локомотиве». Я всю жизнь мечтал уехать в Европу. Если такой возможности не будет — да, готов стать легендой клуба и играть только здесь», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России. Напомним, Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Напомним, по итогам минувшего сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит».
- 15 июля 2022
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