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«Грустно, что молодые парни уходят». Кечинов — о смерти экс-игрока «Спартака» Козлова

«Грустно, что молодые парни уходят». Кечинов — о смерти экс-игрока «Спартака» Козлова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новости о смерти экс-игрока красно-белых Александра Козлова.

«К сожалению, лично его не знал. Когда мы работали с Ромащенко, его ещё не было в дубле: он позже пришёл. Я не знаком ни с ним, ни с его игрой. Грустно и печально, что вот так уходят молодые парни. Значит, что-то не то было со здоровьем. Они проходят каждый год медобследования перед сезоном. Наверное, что-то увидели бы. Непонятно. Грустно, что молодые парни уходят», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что умер бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов. На момент трагедии экс-игроку красно-белых было всего лишь 29 лет.

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