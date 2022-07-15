«Маритиму» был не лучшим вариантом». Стукалов — о переходе Агаларова в «Ахмат»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов отреагировал на переход Гамида Агаларова в грозненский «Ахмат». Ранее СМИ также приписывали интерес к нему португальскому «Маритиму».

«Думаю, что это хороший клуб для развития дальнейшей карьеры Гамида. «Ахмат» подходит ему по игровому стилю. Думаю, это не имея других предложений в РПЛ, за исключением «Ахмата» и «Нижнего Новгорода».



Стоило ли уехать в Европу? Сейчас сложная ситуация касаемо нашей страны. Чтобы переезжать в Европу, надо ехать в клуб, который подходит по стилю. Насколько это было бы верно — не знаю. Считаю, что «Маритиму» был не лучшим вариантом на сегодняшний день», — сказал Стукалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.