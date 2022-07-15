Газизов объяснил, почему Агаларов не перешёл в европейский клуб

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, почему нападающий Гамид Агаларов не перешёл в европейский клуб.



«Почему не получилось с европейскими клубами? Выбор был больше в пользу «Ахмата» — игрок выбирал. Хорошие ли были предложения от европейских клубов? Что сейчас об этом говорить?» — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Ранее грозненский «Ахмат» объявил о переходе нападающего Гамида Агаларова из «Уфы». 21-летний форвард подписал с клубом контракт сроком на три года. Агаларов будет выступать за «Ахмат» под 77-м номером. Уже сегодня вечером он проведёт первую тренировку с новой командой.



Напомним, форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. «Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Первую лигу.

Гамид Агаларов стал Лучшим молодым игроком России сезона-2021/22 по версии «Чемпионата»