В «Спартаке» выразили соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева
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В московском «Спартаке» отреагировали на информацию об уходе из жизни бывшего футболиста и главного тренера команды Георгия Ярцева. Специалист скончался сегодня, 15 июля, на 75-м году жизни.
«Ушёл из жизни легендарный Георгий Александрович Ярцев. Воспитанник костромского футбола навсегда вошёл в историю «Спартака» как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек. Его голы за красно-белых, знаменитый «пионеротряд» 1996 года и фирменная улыбка — навсегда в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем любителям спорта», — сказано в сообщении команды в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что причиной смерти Георгия Ярцева стала острая сердечная недостаточность. Он скончался в своём доме в Москве.
Новость по темеНазвана предварительная причина смерти Георгия Ярцева
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