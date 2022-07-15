Хидиятуллин — о смерти Ярцева: опустошённость, очень больно. Будто отняли частичку жизни
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Бывший футболист «Спартака» Вагиз Хидиятуллин отреагировал на уход из жизни бывшего игрока и тренера красно-белых Георгия Ярцева. Прославленного специалиста не стало сегодня, 15 июля, на 75-м году жизни.
«Нужно убедиться в том, что случилось. Информация идёт, уже и по телевизору сказали… Сейчас у меня опустошённость, как будто отняли частичку жизни. Это было родное: то, с чем мы жили все вместе. Жили семьями… Наши дети ходили в детский сад, в школу, в институт, а потом тренировали «Спартак» — всё было вместе. Всё это часть нашей жизни. Очень больно. Других эмоций я сейчас не испытываю. Действительно родной нам человек по жизни», — сказал Хидиятуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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