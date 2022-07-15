Булыкин — о смерти Ярцева: оставил яркий след в футболе. Его афоризмы повторяются многими
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на смерть экс-наставника национальной команды Георгия Ярцева. Сегодня стало известно, что 74-летний специалист ушёл из жизни.
«Мои соболезнования родным и близким и всем любителям футбола. Он оставил яркий след и был яркой личностью в футболе. Мы с ним поработали в сборной, и он проявил себя человеком с характером и хорошим специалистом со своими яркими афоризмами, которые многими повторяются. Ещё раз мои соболезнования», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В качестве главного тренера Георгий Ярцев работал в «Красной Пресне», «Динамо», «Роторе», «Торпедо», молдавском «Милсами» и московском «Спартаке».
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