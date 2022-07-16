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Журналист Граймс: чем плохо, что женская сборная Англии белая?

Журналист Граймс: чем плохо, что женская сборная Англии белая?
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Британский журналист Даррен Граймс отреагировал на слова коллеги из BBC, которая ранее осудила женскую национальную команду Англии за отсутствие чернокожих футболисток.

«BBC одержима. Что плохого в том, что женская сборная Англии белая? Есть ли в этом высказывании предположение, что чернокожие футболистки дискриминируются? Если да, то есть ли у BBC доказательства этого утверждения? Это постоянно сбивает меня с толку», — написал Граймс на свой странице в социальных сетях.

Напомним, после трёх туров женская сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав девять очков, и вышла в четвертьфинал турнира. На втором месте находится сборная Австрии, записавшая в свой актив шесть очков.

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