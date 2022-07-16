Журналист Граймс: чем плохо, что женская сборная Англии белая?

Британский журналист Даррен Граймс отреагировал на слова коллеги из BBC, которая ранее осудила женскую национальную команду Англии за отсутствие чернокожих футболисток.



«BBC одержима. Что плохого в том, что женская сборная Англии белая? Есть ли в этом высказывании предположение, что чернокожие футболистки дискриминируются? Если да, то есть ли у BBC доказательства этого утверждения? Это постоянно сбивает меня с толку», — написал Граймс на свой странице в социальных сетях.

Напомним, после трёх туров женская сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав девять очков, и вышла в четвертьфинал турнира. На втором месте находится сборная Австрии, записавшая в свой актив шесть очков.