Хоуи: женская сборная слишком белая? А почему BBC молчит, когда у нас все мужчины чёрные?
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Член палаты лордов Великобритании Кейт Хоуи отреагировала на слова журналистки BBC, которая ранее осудила женскую сборную Англии за отсутствие чернокожих футболисток.
«Когда у нас были полностью чёрные мужские команды в некоторых дисциплинах на соревнованиях по лёгкой атлетике, BBC обратила на это внимание? Конечно, нет. Это жалкий спортивный репортаж», — написала Хоуи на своей странице в социальных сетях.
Напомним, сборная Англии в трёх турах набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А чемпионата Европы — 2022 среди женских команд. Англичанки досрочно вышли в четвертьфинал турнира. Соперницами англичанок по группе А являются сборные Австрии (6), Норвегии (3) и Северной Ирландии (0).
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