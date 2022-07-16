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В «Оренбурге» прокомментировали информацию о массовой вспышке COVID-19 в регионе

В «Оренбурге» прокомментировали информацию о массовой вспышке COVID-19 в регионе
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о массовой вспышке заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

«Это никакая не волна коронавируса, а требования Роспотребнадзора. Никакой волны и проблем нет. По большому счёту каждый регион самостоятельно принимает решение, как себя вести. Уверяю, никаких проблем.

Соперники «Оренбурга» должны иметь ПЦР-тесты? Это требование нашего Роспотребнадзора. Никаких проблем нет, но наш Роспотребнадзор считает, что в регионе при нахождении в местах массового пребывания людей должны иметься ПЦР-тесты.

У нас сейчас проходит крупный боксёрский турнир, там такие же требования. Наша команда сдала ПЦР-тесты — ни у кого коронавирус не был выявлен», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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