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Егор Бабурин продлил контракт с «Ростовом» на сезон и перешёл в «Торпедо»

Егор Бабурин продлил контракт с «Ростовом» на сезон и перешёл в «Торпедо»
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Вратарь Егор Бабурин продлил контракт с «Ростовом» на сезон и перешёл в «Торпедо» на правах аренды, сообщает пресс-служба ростовчан. Напомним, ранее о возможном трансфере сообщал «Чемпионат». Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Напомним, Бабурин выступает за «Ростов» с 2019 года. Ранее голкипер играл в составе «Зенита», «Зенита-2», «Рубина» и «Краснодара». В минувшем сезоне Бабурин принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

«Ростов» по итогам минувшего сезона занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» вышло в РПЛ. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров также вошли «Сочи» и московское «Динамо».

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