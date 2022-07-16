Прощание с Ярцевым пройдёт 19 июля в академии «Спартака»

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), председатель комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян рассказал, что прощание с бывшим тренером сборной России Георгием Ярцевым пройдёт 19 июля в академии «Спартака». Специалиста не стало вчера, 15 июля, на 75-м году жизни.
«По поводу причины смерти пока ещё никто не дал информацию. А захоронение будет во вторник. Стараемся, чтобы это было на Преображенском кладбище. Прощание будет в академии «Спартака» в 10 утра», — цитирует Мирзояна «Р-Спорт».
В годы игровой карьеры Георгий Александрович выступал за два «Спартака» — из Костромы и Москвы. Также Ярцев играл в составе ЦСКА, «Искры» (Смоленск) и «Москвича». В качестве главного тренера он работал в «Красной Пресне», «Динамо», «Роторе», «Торпедо», молдавском «Милсами» и московском «Спартаке».
- 16 июля 2022
-
13:11
-
13:07
-
12:58
-
12:46
-
12:33
-
12:29
-
12:27
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:44
-
11:32
-
11:31
-
11:14
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:39
-
10:36
-
10:20
-
10:15
-
10:13
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:30
-
09:17
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:24
-
08:19
-
08:00