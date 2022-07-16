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Прощание с Ярцевым пройдёт 19 июля в академии «Спартака»

Прощание с Ярцевым пройдёт 19 июля в академии «Спартака»
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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), председатель комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян рассказал, что прощание с бывшим тренером сборной России Георгием Ярцевым пройдёт 19 июля в академии «Спартака». Специалиста не стало вчера, 15 июля, на 75-м году жизни.

«По поводу причины смерти пока ещё никто не дал информацию. А захоронение будет во вторник. Стараемся, чтобы это было на Преображенском кладбище. Прощание будет в академии «Спартака» в 10 утра», — цитирует Мирзояна «Р-Спорт».

В годы игровой карьеры Георгий Александрович выступал за два «Спартака» — из Костромы и Москвы. Также Ярцев играл в составе ЦСКА, «Искры» (Смоленск) и «Москвича». В качестве главного тренера он работал в «Красной Пресне», «Динамо», «Роторе», «Торпедо», молдавском «Милсами» и московском «Спартаке».

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