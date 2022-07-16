Дания — Испания: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 16 июля, на чемпионате Европы — 2022 среди женских команд состоится матч группового этапа Дания — Испания. Игра пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».



Соперниками женских сборных Дании и Испании по группе В являются национальные команды Германии и Финляндии, которые также проведут матч сегодня, 16 июля. Ранее в четвертьфинал женского чемпионата Европы — 2022 вышли национальные команды Англии, Германии и Франции.



Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующие чемпионы Европы — женская сборная Нидерландов.