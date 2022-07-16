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«Ахмат» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
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«Ахмат» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Ахмат» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 16 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ахмат» сыграет с московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит Олег Соколов.

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Ахмат» финишировал на седьмом месте в минувшем розыгрыше чемпионата России. Московский «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022.

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