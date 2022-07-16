Слова журналистки о слишком белой женской сборной Англии возмутили болельщиков

Высказывание журналистки BBC с критикой отсутствия чернокожих футболисток в женской сборной Англии вызвало бурную реакцию в социальных сетях.
«Чего именно хочет эта журналистка от тренера сборной Англии, если 15 самых талантливых и подходящих схеме футболисток оказались белыми? Она должна была поставить под угрозу исход игры ради «разнообразия»? BBC — это шутка», — написала глава отдела по связям с общественностью Британского альянса охраны природы Эмили Хьюертсон в соцсетях.
«Сейчас это проблема многих работодателей. Ты можешь быть самым умным и лучшим, но, если не вписываешься в критерии «разнообразия», ты не получишь работу», — написал пользователь под ником SC.
«Серьёзно! Вы выбираете игроков для команды, потому что они хороши, а не из-за того, что они белые, чёрные, оранжевые, розовые или что-то в этом роде. Может, теперь пожалуетесь, что в сборной Англии нет ни одной шотландки?» — отреагировал пользователь steven randall.
«Я думал, они пытаются выиграть турнир с лучшими футболистками страны, а не набирать очки за счёт репрезентации. Интересно, что BBC думает о сборных Китая, Камеруна, Таиланда и Пакистана?» — отметил пользователь Sir Cold957.
- 16 июля 2022
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