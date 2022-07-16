Женская команда «Зенита» обыграла «Химки» со счётом 9:0 и вышла в 1/4 финала Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России — 2022 среди женских команд «Химки» встречались с «Зенитом». Игра завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 9:0.



Голы в составе «Зенита» забили футболистки Елизавета Лазарева, Елизавета Семёнова, Ана Диаш, Габриэла Гживиньска и Вероника Куропаткина, а также Лина Якупова и Елена Шестернёва, оформившие дубли в этой встрече.



В другом матче 1/8 финала женского Кубка России команда СШОР Вахитовского района (Казань) сыграла с клубом «Звезда-2005» из Перми. Встреча завершилась безоговорочной победой пермских футболисток со счётом 10:0.



Таким образом, санкт-петербургский «Зенит» и пермская «Звезда-2005» вышли в 1/4 финала женского Кубка России. Действующим победителем турнира является женская команда «Локомотива».