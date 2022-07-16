Защитница «Звезды-2005» Акимова забила красивый гол из-за штрафной в матче 1/8 финала КР

В матче 1/8 финала Кубка России среди женских команд СШОР Вахитовского района (Казань) встречается с клубом «Звезда-2005» из Перми. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Трудовые резервы».



На 55-й минуте защитница «Звезды-2005» Анастасия Акимова пробила по воротам соперниц из-за пределов штрафной площади и «прошила» вратаря соперника.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале женской Суперлиги.

В других матчах 1/8 финала Кубка России среди женских команд сыграют следующие пары: ЦСКА — «Краснодар», «Чертаново» — «Строгино», «Енисей» — «Новосибирск», «Химки» — «Зенит», «Ростов» — «Дончанка», «Урал» — «Локомотив» и «Рязань-ВДВ» — «Академия Тамбов». Действующим обладателем Кубка России является женская команда «Локомотива».