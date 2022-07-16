Кавазашвили — о «Спартаке»: как бы Абаскаль не поднял лапки кверху в матче с «Ахматом»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча первого тур РПЛ сезона-2022/2023 с «Ахматом».
«Не знаю, что может сделать Абаскаль — совсем новый человек в нашем чемпионате. В первой игре с «Зенитом» он точно был очень огорчён. Думал, что команда будет играть абсолютно по-другому. Абаскаль, как и все европейцы, ждут от футболистов более технического совершенства. Как мне кажется, тренер начинает разочаровываться от того, что пришёл в «Спартак». У меня сложилось такое впечатление, после матча с «Зенитом».
Я боюсь, как бы Абаскаль не поднял лапки кверху. «Ахмат» сейчас очень настроен — мотивации серьёзная. «Спартаку» будет очень тяжело», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 16 июля 2022
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