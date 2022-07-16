Федотов — о Fan ID: жалко, что фанатов нет. Возможно, нужно сесть за стол и смягчить меры

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча с «Уралом» (2:0) прокомментировал отсутствие активных болельщиков на трибунах. Фанаты выступают против введения «карты болельщика» (Fan ID), поэтому отказались от посещения матчей.

Наших болельщиков нет на стадионе, такая акция. Возможно, надо было более взвешенно подходить к этому вопросу, когда и так всё видно, всё просвечивается. Не помню, чтобы какие-то непотребные случаи происходил за последнее время. Мы играем для болельщиков, они наш 12-й игрок. То, что фанатов нет, это грустно, жалко. Возможно, нужно сесть за стол и смягчить эти меры», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, игра с «Уралом» стала для Федотова первой официальной в статусе главного тренера ЦСКА.