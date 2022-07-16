Полузащитник ЦСКА Обляков: мой гол — подарок для всей команды, но надо было забивать ещё

24-летний российский полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал свой гол во встрече первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом». Футболист провёл этот матч на позиции защитника.

«Гол — это подарок для всей команды. Начали сезон отлично. Реализация? Надо было ещё забивать, но всё хорошо. Будем работать над реализацией.



В перерыве Федотов говорил, что нам надо продолжать действовать активнее, оказывать давление, играть в свою игру, контролировать мяч, больше через фланги атаковать», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Отметим, что Обляков вывел ЦСКА вперёд под занавес первого тайма, успешно успев на добивание к линии штрафной. Второй гол забил Хорхе Карраскаль.