«Факел» продал 5000 абонементов за 1,5 часа продаж

Воронежский «Факел» запустил продажу абонементов на матчи команды в сезоне-2022/2023. За первые полтора часа продаж клубу удалось реализовать свыше 5000 абонементов. В «Факеле» ожидают продажу большей части зрительских мест на домашнем стадионе за счёт абонементной программы. Об этом сообщает пресс-служба воронежской команды. «Факел» реализует абонементы на восемь домашних матчей команды, которые пройдут до конца календарного года.
«Продажи пошли с сумасшедшей скоростью. Воронеж живёт ожиданием домашних матчей, люди стекаются к кассам стадиона. Болельщики со стажем говорят, что атмосфера как 21 год назад, когда стадион заполнялся до отказа каждую неделю. Ажиотаж непередаваемый», – рассказал руководитель пресс-службы клуба Павел Горячев.
Напомним, «Факел» по итогам сезона-2021/2022 поднялся в Российскую Премьер-Лигу.
- 16 июля 2022
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