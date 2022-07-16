И. Федотов оценил решение не назначать пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение Владислава Безбородова не назначать пенальти в ворота грозненского «Ахмата» в матче с московским «Спартаком».

«В моменте попадания мяча в руку защитнику «Ахмата» мы не можем говорить, была рука в опоре или нет. Надо смотреть, была ли она в естественном положении. Рука Журавлёва не отставлена в сторону, он пытался поставить её на газон, значит, положение естественное. Решение не назначать пенальти в ворота «Ахмата» правильное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, на 76-й минуте мяч в штрафной площади «Ахмата» попал в руку защитника грозненской команды Юрия Журавлёва.

В конце первого тайма был удалён полузащитник «Спартака» Мацей Рыбус.