Быстров раскритиковал руководство «Спартака»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал руководство московского «Спартака».



«Да то, что они делают — это бред! Если вы в «Спартак» берёте футболистов, которые потом бегут как крысы с корабля, сыграв 20 матчей за три года, то и будете бороться за то место, которое заслуживаете. Когда я играл за «Спартак», он почти всегда бился за чемпионство. А вторым был не потому, что у «Газпрома» больше денег, а потому, что сами теряли очки. И никогда, играя за «Спартак» против «Зенита», не ныли, что нас убивают судьи.



А тут ты находишься в 25 очках от первого места и жалуешься, что тебе не поставили какой-то пенальти. Так тебе ещё десять не поставят! Сделай так, чтобы этих ошибок в следующем сезоне не было. А вы, получается, повторяете из года в год одни и те же косяки. В таком случае вы всегда будете на первом месте. Но не в таблице, а по скандальным историям», — сказал Быстров в интервью Sport24.

Напомним, в Суперкубке России «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 0:4. Споры вызвал момент с падением полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в штрафной сине-бело-голубых.

За «Спартак» полузащитник провёл 137 матчей, забив 18 мячей и отдав 26 голевых передач. О завершении карьеры Быстров объявил в 2018 году.



В сезоне-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в чемпионате России, набрав в 30 матчах 38 очков.