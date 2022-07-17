Абаскаль: «Ахмат» забил после истечения компенсированного времени — на 30 секунд позже

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью в Грозном с «Ахматом» в стартовом туре чемпионата России-2022/2023.



«В перерыве нужно было просто сказать ребятам, чтобы они показали тот характер, что у них есть. Мы начали матч неплохо, но ситуация ухудшилась из-за удаления и гола, который, кстати говоря, был забит уже после истечения компенсированного времени – на 30 секунд позже. Тем не менее в такие моменты нам нужно проявлять характер. Ребята должны были показать, что бьются за «Спартак», за наш клуб. Они это сделали. Мы должны взять этот позитивный момент и идти дальше», – заявил испанский специалист сразу по окончании матча в эфире канала «Матч Премьер».



Встреча «Ахмат» – «Спартак» состоялась 16 июля на «Ахмат-Арене». На 45+4-й минуте Артём Тимофеев вывел хозяев вперёд, но на 83-й минуте Виктор Мозес красивым ударом сравнял счёт. С конца первого тайма московская команда играла в меньшинстве после удаления Мацея Рыбуса.