Главный тренер «Оренбурга»: мечтаю, чтобы наши болельщики ходили на Сивакова и Воробьёва

Чешский наставник «Оренбурга» Марцел Личка после стартовой домашней игры РПЛ с «Крыльями Советов» (2:4) поделился личными целями на сезон.
«Если говорить лично о себе, моя цель состоит в том, чтобы мы закрепились в середине таблицы – в районе восьмого-девятого места. Конечно, если после пяти туров будем иметь одно очко, то посмотрим на это по-другому. Но мне бы хотелось, чтобы болельщик приходил на стадион в первую очередь с желанием видеть нашу игру, и только во вторую из-за соперника. Я хочу, чтобы люди ходили на Сивакова, на Воробьёва, на Мансилью, который приехал из Аргентины, на Аюпова, и только потом – на «Спартак» или «Зенит». Я уже сказал ребятам: когда мы играли в ФНЛ, все ждали от нас только побед. Это было давление. Сегодня мы в Премьер-лиге. Футбол – это приятная вещь, и нужно использовать такие моменты. Когда ты сможешь сыграть матч в Премьер-лиге? Многие игроки никогда не достигнут этой цели. Я сказал: ребята, у вас сейчас такая возможность есть, играйте в футбол, бейтесь и показывайте эмоции», – сказал Личка на послематчевой пресс-конференции.
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