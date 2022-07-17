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Сборная Англии установила пять рекордов на групповом этапе женского Евро-2022

Сборная Англии установила пять рекордов на групповом этапе женского Евро-2022
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Сборная Англии установила пять рекордов на групповом этапе женского чемпионата Европы по футболу 2022 года.

Команда одержала самую крупную победу в истории турнира, одолев соперниц из Норвегии со счётом 8:0. Также сборная забила наибольшее количество голов на групповом этапе. Футболистки отличились 14 раз за три матча. Также у сборной Англии наибольшее количество голов в первом тайме в истории турнира. Англичанки забивали в первой половине матча целых шесть раз. Им же принадлежит и рекордная посещаемость одного матча. На их домашнюю игру пришли 68 871 человек. Кроме того, у сборной Англии самая высокая совокупная посещаемость матчей за всю историю турнира. 128 503 человека посетили три игры футболисток одной сборной.

15 июля состоялся матч третьего тура женского чемпионата Европы между Северной Ирландией и Англией. Команды играли на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Сильнее оказалась команда «львиц», они победили со счётом 5:0.

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