Гайич: ЦСКА может выиграть чемпионат России! Я очень верю в это!

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал победу армейской команды в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0). Футболист подчеркнул, что для команды Владимира Федотова было крайне важно начать новый сезон с победы.

«Это была моя первая победа в официальном матче за ЦСКА. Было очень важно начать сезон с победы. Я безумно рад, что нам удалось создать множество моментов и забить пару мячей в ворота соперника. Это важнейшие три очка для нас. Уверенная победа — лучший вариант для ЦСКА начать этот сезон.

У каждой команды есть шансы завоевать чемпионство. Может ли ЦСКА выиграть чемпионат России в этом году? Конечно же! Я очень верю в это!» — приводит слова Гайича «Спорт-экспресс».