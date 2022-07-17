Бывшая девушка вратаря женской сборной Франции покончила с собой
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Камилла Нелл, бывшая девушка вратаря «Ювентуса» и женской сборной Франции Полин Пейро-Маньен, совершила самоубийство, сообщает Il Messaggero.
По информации источника, перед стартом чемпионата Европы — 2022 среди женских сборных девушки расстались, после чего у Камиллы началась депрессия. 4 июля девушка была найдена мёртвой в квартире в Турине, в которой она ранее проживала со спортсменкой. Нелл и Пейро-Маньен встречались с 2020 года.
Несмотря на трагедию, Пейро-Маньен приняла решение выступить на женском чемпионате Европы — 2022. Ранее женская сборная Франции досрочно вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с национальной командой, занявшей второе место в группе С по итогам группового этапа. Матч состоится 23 июля.
Новость по темеДевушка футболистки-лесбиянки из сборной Франции найдена мёртвой
- 17 июля 2022
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