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Бывшая девушка вратаря женской сборной Франции покончила с собой

Бывшая девушка вратаря женской сборной Франции покончила с собой

Камилла Нелл, бывшая девушка вратаря «Ювентуса» и женской сборной Франции Полин Пейро-Маньен, совершила самоубийство, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, перед стартом чемпионата Европы — 2022 среди женских сборных девушки расстались, после чего у Камиллы началась депрессия. 4 июля девушка была найдена мёртвой в квартире в Турине, в которой она ранее проживала со спортсменкой. Нелл и Пейро-Маньен встречались с 2020 года.

Несмотря на трагедию, Пейро-Маньен приняла решение выступить на женском чемпионате Европы — 2022. Ранее женская сборная Франции досрочно вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с национальной командой, занявшей второе место в группе С по итогам группового этапа. Матч состоится 23 июля.

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